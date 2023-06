Lukashenko conferma: Prigozhin è in Bielorussia | Kiev: non ci serve la mediazione del Vaticano | Raid russo su ristorante, almeno 3 morti e 25 feriti

La guerra in Ucraina giunge al giorno 490.

Il leader russo Putin: "Se non fosse stato fermato l'ammutinamento della Wagner tutti i risultati ottenuti finora nel conflitto sarebbero andati perduti". Il presidente bielorusso Lukashenko conferma che Prigozhin è in Bielorussia. Il cardinale Zuppi sarà in missione a Mosca oggi e domani per "trovare vie per raggiungere una giusta pace". Ma Kiev afferma: "Non ci serve la mediazione del Vaticano". Raid russo su un ristorante a Kramatorsk, nel Donetsk: almeno tre morti e 25 feriti, tra cui un bambino.