Ucraina, Xi a Zelensky: "Nessun vincitore in una guerra nucleare" | Bild: "Kiev ha provato a uccidere Putin con un drone"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 428.

Secondo il tabloid tedesco Bild, i servizi segreti ucraini avrebbero tentato di uccidere Putin con un drone kamikaze. A Roma, intanto, si è tenuta la conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina, Meloni: "L'Italia può aiutare il miracolo economico di Kiev". Intanto Zelensky accusa la Russia: "Evitare che lo Stato terrorista usi le centrali nucleari per ricattare noi e il mondo". In una telefonata proprio con il presidente ucraino, l'omologo cinese Xi Jinping ha detto che "il dialogo e la negoziazione sono l'unica via d'uscita praticabile" perché "non ci sono vincitori in una guerra nucleare". A Kherson un reporter italiano è rimasto ferito durante l'attacco di un drone. 007 Usa: "La Russia può finanziare la guerra per un altro anno".