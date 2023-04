Russia, Lavrov: "Nessuno ha bisogno della Terza guerra mondiale" | Medvedev: "Pronti a usare le armi nucleari se necessario"

L'Ucraina ha messo al bando l'educazione in russo bruciando libri russi nelle piazze in stile nazista. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, in una conferenza stampa all'Onu, durante la quale ha ammonito che il Cremlino non vuole discriminazioni in Ucraina contro i russofoni e i credenti della Chiesa ortodossa russa.