Ucraina, Forze di Kiev sulla riva sinistra del fiume Dnipro | Furia dei Paesi Baltici contro l'ambasciatore cinese

La guerra in Ucraina giunge al giorno 425.

I giornalisti russi al seguito del ministro degli Esteri Sergei Lavrov non hanno ottenuto i visti d'ingresso negli Stati Uniti per seguire la riunione del Consiglio di sicurezza dell'Onu. Il ministero della Difesa russo intanto lancia una nuova grande campagna per il reclutamento di volontari da inviare al fronte, con annunci sui social media, cartelloni pubblicitari e in tv. Mosca, intanto, fa sapere che Berlino ha deciso un'espulsione di massa di diplomatici russi dalla Germania e reagisce allontanando i funzionari tedeschi per rappresaglia. Nella notte l'esercito russo ha bombardato Kharkiv e la regione circostante utilizzando missili S-300. Le forze di Kiev hanno raggiunto la riva sinistra del fiume Dnipro. La rabbia dell'Ue contro Pechino: "I commenti dell'ambasciatore cinese in Francia, che mette in discussione la sovranità dei Paesi diventati indipendenti con la fine dell'Unione Sovietica nel 1991, sono inaccettabili".