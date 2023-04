Gli Usa frenano sui jet a Kiev: priorità è la difesa anti-aerea

Kiev dovrà ancora attendere per poter avere a disposizione altri jet da combattimento, in particolare dagli Stati Uniti. In occasione della riunione del gruppo di contatto per l'aiuto all'Ucraina presso la base aerea di Ramstein, in Germania, il segretario alla Difesa Usa, Lloy Austin, e il capo di Stato maggiore, Mark Milley, hanno entrambi ribadito come la "priorità per Kiev sono, in questo momento, i sistemi di difesa anti-aerea".