Ucraina, la Danimarca e i Paesi Bassi doneranno 14 Leopard | Stoltenberg: "Il posto di Kiev è nella Nato"

Due donne sono rimaste ferite nell'esplosione avvenuta in serata nel centro della citta' russa di Belgorod. Lo ha detto il governatore Vyacheslav Gladkov sul suo canale Telegram. Le vittime, ha spiegato, sono una donna con un trauma cranico in stato di moderata gravità, portata in ospedale. La seconda donna ha riportato delle abrasioni ma ha rifiutato il ricovero dopo aver ricevuto tutta l'assistenza medica necessaria sul posto.