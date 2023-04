Ucraina, reporter italiano ferito a Kherson: "Sto bene, ferito alla spalla" | Nell'attacco è morto il suo collaboratore

Kuleba: "Kiev farà tutto quello che è possibile per aiutarlo"

Su quanto accaduto il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha garantito la vicinanza di Kiev. "Nel momento in cui ho appreso la notizia di questo evento infausto, ho contattato le nostre forze militari che mi hanno dato i dettagli del caso. Sono entrati in contatto con il giornalista e faranno tutto quello che possono per aiutarlo", ha detto Kuleba. Il ministro ha confermato che il collaboratore che accompagnava il giornalista di Repubblica è rimasto ucciso sotto i colpi dei russi. "A loro non interessa se sei russo, italiano o ucraino, loro semplicemente sparano", ha aggiunto.