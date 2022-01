Orrore a Parigi, trovato il cadavere di un bimbo in una valigia

ansa

Orrore in una banlieue di Parigi, dove un bambino di 10 anni è stato ucciso a coltellate. Il cadavere del piccolo è stato poi chiuso in una valigia gettata in un deposito di cassonetti per l'immondizia. La polizia sta cercando la madre. La donna, 33 anni, si stava separando dal marito. E' lei la principale sospettata dell'omicidio del piccolo.