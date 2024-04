Videogiochi: furgone a tema PlayStation in vendita per 70mila dollari

Recentemente, infatti, in rete è stato venduto un furgone facente parte della campagna promozionale dell'evento PlayStation Experience , tenutosi nell'ormai lontano 2006: il mezzo, utilizzato da Sony per una campagna marketing, è stato messo in vendita in rete per ben 70mila dollari .

Avvistato dall'utente di Reddit ArguingMaster, il furgone è ancora ricoperto dal marchio PlayStation, con gli slogan di giochi dell'epoca come ATV Offroad Fury 4, SOCOM: Fireteam Bravo 2 e NBA 07 in bella mostra.

Il camion faceva parte di una campagna di marketing per PlayStation e viaggiava in giro per gli Stati Uniti per permettere a fan o potenziali clienti di provare i giochi e le console di Sony come PlayStation Portable e PS2. Una volta parcheggiato, le sue fiancate e le porte si aprivano, permettendo di mettere le mani su un buon numero di console con le quali provare le ultime novità. Lo slogan dell'epoca, "Vivi nel tuo mondo, gioca nel nostro", è riportato ancora sulle pareti del camion, sebbene sia sbiadito dal tempo. Il mezzo è stato poi ritirato con l’avvento di PlayStation 3, in previsione del lancio di un nuovo furgone che lo avrebbe rimpiazzato per proseguire la campagna PlayStation Experience negli Stati Uniti.

Nella descrizione dell'oggetto si scopre che il camion è rimasto "fuori servizio per diversi anni" e che è stato tirato fuori dal magazzino con numerosi problemi, tra gomme marce e l'usura evidente dei suoi componenti, ma ciò non ha impedito ad alcuni utenti di viaggiare con la fantasia per una proverbiale camminata nel viale dei ricordi.

"Vedere questo mezzo mi riporta davvero indietro nel tempo", ha scritto l'utente Andyman602 su Reddit. "Ricordo vividamente di essermi presentato in un negozio con mio padre in Arizona quando avevo circa 10 anni e il camion era lì davanti. Ho giocato alla demo di LocoRoco, un gioco che ha acceso dentro di me un fuoco che non si è mai spento. Ho voluto subito comprare PSP e quando finalmente l'ho fatto ho realizzato un sogno d'infanzia. A volte gioco ancora a quel gioco e ho ancora la mia PSP. Bei tempi".

Lo stato di degrado del mezzo non ha logorato i ricordi del passato che, al contrario, diventano più forti quando qualcosa torna a riaccenderli.