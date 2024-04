PlayStation 5 Pro: ancora più potenza per la nuova console di Sony

Tali documenti sono stati analizzati da Tom Warren, giornalista del portale The Verge, che ha confermato l'autenticità delle informazioni svelate in precedenza: il nuovo modello sarà in grado di utilizzare la CPU a una frequenza più elevata nei giochi "ottimizzati per PlayStation 5 Pro".

Stando alle ultime analisi, PS5 Pro avrà un processore capace di operare alla frequenza di 3,85 GHz (il 10% in più rispetto al modello attuale, fermo a 3,5 GHz) nella nuova modalità, chiamata per l'appunto "High CPU Frequency Mode". Si tratta di un'opzione facoltativa per gli sviluppatori, che potranno sfruttare questa frequenza extra e attingere a un quantitativo di RAM leggermente superiore rispetto al passato: si parla di un passaggio da 12,5 GB a 13,7 GB di memoria a disposizione per i videogiochi su PlayStation 5 Pro.

Tutto ciò si sommerà alle informazioni già note, come un nuovo processore grafico che sarà più potente del 45% rispetto a quello dell'attuale PlayStation 5, raggiungendo così una potenza complessiva di 33,5 TeraFLOPs (raggiunti mediante una nuova tecnologia di apprendimento automatico, una soluzione attualmente nota con il nome di PSSR ("PlayStation Spectral Super Resolution Upscaling").

Il nuovo modello di PS5 potrebbe essere annunciato da Sony in occasione del chiacchierato evento PlayStation Showcase, che dovrebbe tenersi nelle prossime settimane e svelare ai giocatori le prossime novità della scuderia PlayStation Studios. È lecito credere che la casa giapponese possa sfruttare il suo grande appuntamento estivo per presentare la console, che stando alle indiscrezioni dovrebbe arrivare sul mercato nel periodo autunnale e spingere le vendite di PS5 durante le festività natalizie.