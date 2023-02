Mighty Doom, il cacciatore di demoni riparte dagli smartphone

Bethesda annuncia un nuovo videogame per dispositivi mobile che ci mette nei panni di una versione in miniatura del prode Doom Slayer: arriverà presto su Android e iOS

Mentre i fan di Doom Slayer sono in attesa di scoprire quale sarà la prossima avventura dello spietato cacciatore di demoni dopo gli eventi dello sparatutto Doom Eternal e delle sue due espansioni, Bethesda sembra non avere alcuna intenzione di fermarsi e ha già presentato una nuova, particolarissima reinterpretazione dello storico franchise creato dal team id Software: si tratta di Mighty Doom, spin-off portatile che sarà distribuito in formato free-to-play .

Atteso per il 21 marzo su Android e iOS, con pre-registrazioni già disponibili sugli store digitali di Google e Apple, il gioco è in lavorazione presso il team Alpha Dog Studios, uno degli studi acquisiti da Microsoft come parte della trattativa che ha portato tutte le aziende di proprietà di ZeniMax all'interno della scuderia Xbox.

Mighty Doom è uno sparatutto con visuale isometrica che ci metterà nei panni di Mini Slayer, versione in miniatura del celebre personaggio che da anni, ormai, terrorizza le creature infernali: i giocatori potranno vestire i panni di questo "giocattolo" per sterminare orde di demoni in un'esperienza di chiaro stampo arcade, che include combattimenti frenetici, armi leggendarie, abilità devastanti ed equipaggiamenti da potenziare in una serie di missioni che includeranno elementi "roguelite".

Ogni partita sarà differente dall'altra: Mini Slayer potrà progredire di livello, ottenendo armi più potenti e sbloccando abilità temporanee in grado d'influenzare l'esperienza di gioco in modo significativo, permettendo al protagonista di farsi strada tra orde di nemici sempre più ardui presi in prestito dalla saga principale, ma rielaborati seguendo lo stile del nuovo "universo animato di DOOM", una realtà alternativa ispirata ai giocattoli da collezione del più recente Doom Eternal.