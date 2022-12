Fortnite si rinnova ancora una volta: arrivano Doom Slayer e Geralt di Rivia

Unreal Engine 5.1 per proporre un nuovo look ancora più accattivante e una serie di novità che avranno un impatto deciso sul gameplay.

Si è concluso un nuovo, importante capitolo nella storia di Fortnite , il battle royale creato da Epic Games che nel corso del weekend si è trasformato ancora una volta nel tentativo di stupire la sua community: con il nuovo aggiornamento, lo shooter ha infatti "cambiato faccia", abbracciando le meraviglie offerte dal motore Unreal Engine 5.1 per proporre un nuovo look ancora più accattivante e una serie di novità che avranno un impatto deciso sul gameplay.

Intitolato Fortnite: Capitolo 4, il nuovo percorso intrapreso da Epic Games ha avuto inizio nelle scorse ore con la Stagione 1, che ha segnato il cambio di motore per il battle royale su PC, console di ultima generazione e cloud gaming, nonché la distribuzione di nuovi contenuti accessibili gratuitamente da tutti i giocatori.

Tra le novità più interessanti che coinvolgono l'esperienza di gioco, spiccano sicuramente i mezzi di trasporto inediti che permettono di esplorare la nuova ambientazione generatasi in seguito all'evento di fine stagione: dalle moto da cross alle palle di neve, in cui è possibile entrare per rotolare contro un nemico, Epic Games ha stravolto il modo in cui è possibile spostarsi nell'area della battaglia reale, aggiungendo la possibilità di scavalcare gli ostacoli per muoversi più rapidamente e agilmente, ma anche di usare il martello Onda d'urto per compiere balzi prodigiosi e proiettarsi verso un nemico, colpendolo senza possibilità di replica.

Tra le altre novità, non mancano gli Ottimizzatori della Realtà, che premiano i giocatori capaci di restare in vita più a lungo con dei bonus forniti periodicamente: si tratta di power-up che aumentano la velocità di ricarica o forniscono armi più potenti, aumentando la capacità di salto o permettendo ai veicoli di muoversi più a lungo senza consumare carburante.

Tra nuove armi e minerali cinetici in grado di fornire nuove opzioni strategiche durante gli scontri, ci sarà spazio per la solita invasione di nuovi personaggi che arricchiranno il battle royale con skin e contenuti aggiuntivi basati sui crossover con altri universi.

Acquistando il pass battaglia della Stagione 1, infatti, si ottiene immediatamente l'accesso a Selene, la "stella dello spettacolo", mentre alle skin inedite di Massai, Dusty, Nezumi, Helsie e L'Atemporale si aggiungono due vecchie conoscenze per gli amanti dei videogiochi: Doom Slayer, il protagonista della serie Doom, e Geralt di Rivia, lo strigo di The Witcher. Nelle prossime settimane sarà il turno di Hulk, l'eroe dei fumetti Marvel, che scatenerà la sua furia distruggendo qualsiasi cosa incontri lungo il cammino.

