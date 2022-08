Fortnite e Destiny insieme: in arrivo una collaborazione tra i due videogiochi

In anticipo rispetto all'evento Showcase organizzato da Bungie, autori dello shooter fantascientifico per svelare il futuro del franchise, in rete è comparsa un'immagine dedicata al chiacchieratissimo crossover tra Fortnite e Destiny.

La foto confermerebbe l'arrivo di

tre armature speciali all'interno di Destiny 2

Titani

Cavaliere Nero, con gli Stregoni che indosseranno il mantello di Drift e i Cacciatori che, dal canto loro, rappresenteranno Oblivion .

, palesemente ispirate ad alcune delle skin più amate della battaglia reale di Epic Games: isaranno in grado di vestire i panni del

La collaborazione, come detto, coinvolgerà entrambi i giochi, con Fortnite dovrebbe ospitare alcuni dei personaggi più amati della saga sci-fi: si parla del

Comandante Zavala

Ikora Rey

Elsie Bray

Oltre la Luce

Ignota Exo

, leader dei Titani,, guida degli Stregoni, ed, protagonista dell'espansioneche, nel primo capitolo di Destiny, era identificata col nome di "".

I tre personaggi saranno accessibili verosimilmente come skin leggendarie da acquistare all'interno del negozio, mentre resta da stabilire l'eventuale aggiunta di ulteriori elementi e caratteristiche provenienti dall'universo creato da Bungie, ad esempio gli

Spettri

Astori

e gli, che potrebbero avere un ruolo non solo estetico ma anche "funzionale" come già successo in altri crossover del passato.

La risposta arriverà verosimilmente in occasione dell'evento Showcase previsto per il tardo pomeriggio di domani, durante il quale

Bungie svelerà inoltre la Stagione 18

L'Eclissi

altri settori dell'intrattenimento digitale

(la cui partenza è prevista immediatamente dopo il termine della presentazione), l'espansionein arrivo nel primo trimestre del 2023 e, possibilmente, le iniziative con cui la software house punta a raggiungere, come cinema e TV.