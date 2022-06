Fortnite, al via la nuova avventura: arrivano Darth Vader e Indiana Jones

Ribattezzata "In sintonia", questa nuova avventura cambia faccia al battle royale abbracciando un clima festivo e trasformando l'isola in un enorme luogo di festa , portando con sé anche due personaggi d'eccezione: Darth Vader e Indiana Jones .

L'evento Collisione, che si è tenuto nel corso del fine settimana portando a un nuovo avanzamento nella storyline di Fortnite, ha introdotto una serie di novità molto interessanti sullo scenario dello sparatutto creato dagli autori di Unreal e Gears of War.

In primis, c'è l'

Albero di realtà

Cascate della realtà

, che è fiorito sull'isola portando alla nascita di un nuovo bioma conosciuto come: si tratta di una foresta di funghi lussureggiante in cui è possibile trovare alberi viola, geyser e persino funghi rimbalzanti con cui interrompere il contatto visivo e sorprendere gli avversari. L'albero influenzerà le altre zone della mappa nel corso dei tre mesi che ci separano dal debutto della prossima stagione, e rappresenta solo una delle modifiche strutturali al battle royale.

L'altra novità significativa, infatti, consiste nella possibilità di piantare un

Seme di realtà

Arbusto di realtà

livello mitico

, derivato chiaramente dal succitato albero, per far crescere un: si tratta di un arbusto che i giocatori potranno far crescere nello stesso posto di partita in partita, e che una volta potato produrrà del bottino di qualità (e rarità) superiore fino al raggiungimento del

Restando in tema festaiolo, Epic Games ha reintrodotto le Girosfere all'interno di un'attrazione chiamata Stratosfera , presente nel luna park dell'isola: gli sviluppatori hanno variato il funzionamento della Girosfera, aumentando la salute massima e introducendo la possibilità di galleggiare sull'acqua, mentre la sua durata è ora assicurata da una "batteria" che, una volta esaurita, non può essere ricaricata, costringendo il giocatore a cercare una nuova sfera con cui spostarsi di qua e di là.

Non si tratta dell'unico "mezzo di trasporto" di questa stagione, perché per il lancio de "In sintonia" Epic Games ha ben pensato di aggiungere anche un nuovo tipo di companion sotto forma di animali selvatici: i giocatori potranno saltare su un lupo o un cinghiale e cavalcarlo, continuando a combattere senza scendere di sella , con la possibilità di sparare oppure di lanciare armi direttamente dal destriero.

Non mancano, chiaramente, nuove armi con cui affrontare gli avversari: dal fucile pesante a due colpi al fucile da tiratore designato (DMR), passando per il fucile d'assalto Martello e tutta una serie di armi proposte da Epic nella scorsa stagione, confermate anche per questo trimestre: tra gli strumenti ricorrenti si segnala la presenza dell'attrezzo di riparazione e dell'Acchiappamucche .

Gli amanti della personalizzazione potranno certamente gioire all'idea di vestire i panni di

Darth Vader

Indiana Jones

Tra gli altri personaggi che è possibile sbloccare acquistando il pass spiccano Evie, Adira, Cavalcatempesta, Malik, Sabina e Snap

, disponibile con l'acquisto del Pass battaglia della Stagione 3, e, che arriverà nel corso del trimestre per tutti i possessori del pacchetto., quest'ultimo "assemblabile" completando particolari incarichi disponibili di volta in volta nel corso della stagione, che forniranno nuove parti del corpo così da rendere il proprio personaggio davvero unico.