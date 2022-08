Fornite accoglie Goku e Vegeta: ufficiale il crossover con Dragon Ball

L'annuncio è arrivato con un post su Twitter direttamente da Epic Games, che ha mostrato un'immagine piuttosto evocativa in cui il Drago Shenron, la creatura leggendaria in grado di esaudire qualsiasi desiderio dopo aver raccolto le sette Sfere del Drago, appare sull'isola dello sparatutto per PC, console e mobile.

Le informazioni ufficiali sul crossover si fermano qui, tuttavia i soliti "dataminer" hanno anticipato alcuni dettagli sulla collaborazione: i fan di Dragon Ball potranno

ottenere un deltaplano esclusivo ispirato alla navicella spaziale dei Saiyan

una serie di skin

Goku

Vegeta

Lord Beerus

, oltre a una serie di emote e altri oggetti che fanno parte dell'immaginario creato da Toriyama. Sarà, ovviamente, possibile personalizzare il proprio personaggio sfruttando, tra le quali spiccano gli immancabili, in aggiunta ad altre due: la prima permetterà di vestire i panni di, mentre la seconda sarà riservata a uno dei personaggi femminili dell'universo del manga.

La collaborazione tra Fortnite e Dragon Ball arriva giusto in tempo per celebrare l'uscita di

Dragon Ball Super: Super Hero

, nuovo film d'animazione che arriverà in buona parte del mondo il 18 agosto e che raggiungerà anche le sale italiane entro la fine di settembre.