Marvel's Avengers, ecco come sarebbero i personaggi del videogioco con i volti degli attori

Mediante l'uso della tecnologia deepfake DeepFaceLab 2.0, che consente di addestrare un'intelligenza artificiale per sostituire un volto con un modello virtuale creato sulla base di foto e video di un'altra persona, lo youtuber BabyZone è riuscito a ricreare i volti di Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson, Chris Hemsworth e Mark Ruffalo al fine di applicarli ai modelli poligonali del videogioco che uscirà il 4 settembre su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia.

Il risultato, come detto, è interessante, perché come in ogni utilizzo della tecnologia deepfake non sempre le espressioni ed animazioni sono perfette o posizionate nel modo giusto, tuttavia si ha un'idea concreta di come sarebbero stati i modelli dei personaggi con l'utilizzo dei volti reali degli attori che hanno prestato le proprie fattezze per i film del Marvel Cinematic Universe. Quelli più riusciti, se vogliamo, sono le riproposizioni di Robert Downey Jr. nei panni di Tony Stark/Iron Man e Chris Evans in quelli di Steve Rogers/Captain America.

"Ho utilizzato il mio modello DeepFake 192 e l'ho addestrato attraverso un milione di iterazioni differenti", ha spiegato l'autore del video. "Il modello di ciascun attore è stato realizzato sulla base dei film Marvel e addestrato separatamente per ciascuna scena del videogioco". Sarà certamente interessante scoprire come potrà evolversi una tecnologia dalle simili potenzialità negli anni a venire, quando le intelligenze artificiali continueranno a evolversi offrendo possibilità sempre più elevate anche con mezzi tutto sommato modesti.

