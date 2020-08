Marvel's Avengers e perché lo sto aspettando da quarant'anni

A volte ti rendi conto di aspettare un gioco da molto più di quanto pensavi fosse possibile. Da prima del suo annuncio, o, come in questo caso specifico, probabilmente da prima ancora che alcune delle persone che lo hanno sviluppato fossero nate. "Eh, addirittura?" Eh, addirittura. Sostanzialmente tutto, tutto quello che fai, buona parte di quello che ti piace, la ragione per cui scrivi le cose su Internet, è partito da un vecchio fumetto di Thor e i Vendicatori dell'editoriale Corno letto quando ancora non eri in età da scuola dell'obbligo. Un fumetto pieno di eroi colorati, le cui avventure erano per te aliene per più di una ragione: perché così diverse dagli altri fumetti che giravano per casa e perché non sapevi ancora leggere. Hai imparato a farlo, giuri, pur di capire cosa dicessero quel tizio col martello, quell'altro con lo scudo, i loro amici e nemici.