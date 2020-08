Marvel's Avengers, ecco l'Uomo Ragno: arriverà in esclusiva su PlayStation

Uno dei videogames più attesi dell'anno è certamente Marvel's Avengers , il nuovo progetto di Crystal Dynamics (già autori di Tomb Raider) e Square-Enix che ci metterà nei panni dei Vendicatori dei fumetti Marvel. L'azienda aveva promesso una serie di sorprese per coloro che avessero acquistato il gioco su console PlayStation, e ha finalmente svelato una di queste: Spider-Man sarà disponibile in esclusiva su PS4 e PS5 entro il 2021.

La notizia è stata confermata direttamente dagli sviluppatori in seguito all'indiscrezione trapelata sul listino di un rivenditore britannico Base.com, che riportava l'arrivo dell'Uomo Ragno nel cast del videogame tramite aggiornamento gratuito, ma soprattutto la disponibilità in esclusiva su PlayStation 4.

Le voci sono state ufficializzate da Crystal Dynamics: il team di sviluppo è al lavoro su una sua reinterpretazione del personaggio che sarà distribuita entro la fine del 2021 sotto forma di DLC senza costi aggiuntivi.

Lo Spider-Man di Marvel's Avengers sarà differente da quello visto nel videogioco di Insomniac Games lanciato in esclusiva PS4 nel 2018: gli sviluppatori si sono basati su decine di albi a fumetti dell'Arrampicamuri al fine di rendere giustizia a uno degli eroi più apprezzati di sempre, e stanno lavorando per creare un sistema di combattimento in grado di integrarsi al meglio con quello degli altri eroi.

Spider-Man sarà disponibile solo su PlayStation 4 e PS5, escludendo di fatto gli utenti PC e Xbox One dalla possibilità di godere dei contenuti riservati al personaggio. Non è chiaro se si tratterà di un'esclusività temporale o definitiva, visti i diritti di gestione del personaggio posseduti da Sony, ma si tratta di un chiaro vantaggio da parte dell'azienda giapponese per spingere potenziali acquirenti a preferire l'acquisto della versione PlayStation pur di giocare in compagnia dell'Uomo Ragno.

