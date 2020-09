Marvel's Avengers, il primo personaggio aggiuntivo è Kate Bishop

A partire da ottobre, infatti, l'arciera allieva di Occhio di Falco si unirà alla squadra e porterà con sé una nuova avventura che sarà accessibile gratuitamente per tutti i possessori del gioco, durante la quale i giocatori dovranno investigare su una misteriosa minaccia legata in qualche modo al mentore di Kate. L'eroina sarà utilizzabile sia nelle missioni aggiuntive della storia che nel comparto multigiocatore e introdurrà nuove tecniche di combattimento, mosse speciali e una serie di elementi estetici da sbloccare progredendo nel corso della campagna.

A novembre, poi, sarà lanciato un nuovo atto di questa storia che permetterà ai giocatori di mettere le mani su Occhio di Falco, già annunciato da Square-Enix e Crystal Dynamics in precedenza: sarà interessante scoprire in che modo i due personaggi, all'apparenza molto simili, saranno caratterizzati dal team al fine di offrire una varietà nel sistema di combattimento.

Nel corso dell'ultimo evento in streaming War Table, Crystal Dynamics ha inoltre anticipato che Black Panther potrebbe essere il prossimo eroe aggiuntivo che entrerà nel cast di Marvel's Avengers. Tuttavia, la recente scomparsa dell'attore Chadwick Boseman, che ha interpretato il ruolo di Pantera Nera in quattro film del Marvel Cinematic Universe, ha spinto il team a non fornire ulteriori indicazioni limitandosi a osservare un minuto di silenzio per la prematura morte dell'attore.

