Yearbook spopola sul web, il trend social con le foto dell'annuario anni '90

Voglia di tornare al look degli anni '90

Camicie a quadri, minigonne tartan e mollettoni per i capelli: alcuni degli ingredienti per un perfetto look anni '90. La moda dell'epoca non è solo tornata in voga negli ultimi tempi, ma ha anche conquistato i social con la yearbook challenge. Un'estetica che è stata rivalutata grazie al film Mean Girls, che con le sue divise scolastiche ha riacceso il sogno di frequentare un liceo americano. Così si spiega il successo dell'applicazione Epik tra i giovani della Gen Z, che già ripensano con nostalgia agli anni passati sui banchi di scuola.