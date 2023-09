Dopo il voto hanno dichiarato che lo sciopero sarebbe terminato e che gli sceneggiatori sarebbero stati liberi di iniziare a lavorare sui copioni. Gli sceneggiatori devono ancora votare per ratificare il contratto e lo faranno all'inizio di ottobre, ma la revoca dello sciopero consentirà loro di lavorare nel mentre.

Gli sceneggiatori hanno anche ottenuto il requisito che prevedeva che gli show destinati a una durata di almeno 13 episodi avessero almeno sei sceneggiatori nello staff, con un numero variabile in base al numero di episodi. Si sono accontentati di una garanzia di tre. Inoltre hanno ottenuto la garanzia che il personale degli show in fase di sviluppo iniziale sarà impiegato per almeno 10 settimane e che il personale degli show che andranno in onda sarà impiegato per tre settimane a episodio.

Sull'IA

Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, gli sceneggiatori hanno ottenuto la regolamentazione e il controllo della tecnologia emergente che avevano richiesto. In base al contratto, le trame grezze generate dall'intelligenza artificiale non saranno considerate "materiale letterario", un termine presente nei contratti per le sceneggiature. Ciò significa che non saranno in competizione con i computer per ottenere crediti sullo schermo. Né le storie generate dall'IA saranno considerate materiale "sorgente", il termine contrattuale per i romanzi, i videogiochi o altre opere che gli scrittori possono adattare in sceneggiature. Gli scrittori hanno il diritto di utilizzare l'IA nel loro lavoro se l'azienda per cui lavorano è d'accordo e se sono soddisfatte altre condizioni. Ma le aziende non possono obbligare gli scrittori a utilizzare l'IA.