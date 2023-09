A Hollywood gli attori se la prendono anche con i produttori di videogame.

La tensione non accenna a diminuire. Anzi, mentre attori e sceneggiatori manifestano ogni mattina davanti agli Studios e la contrattazione per il rinnovo dei contratti cinematografici delle due categorie è in stallo, si apre un nuovo fronte, con un nuovo antagonista: le compagnie di videogiochi.