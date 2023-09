Sciopero attori, tocca ai videogiochi: salari inadeguati e uso di IA nel mirino

Procede senza sosta negli Stati Uniti lo sciopero degli attori di Hollywood, in corso dal mese di luglio e promosso dal gruppo SAG-AFTRA: il sindacato dei professionisti dello spettacolo ha recentemente dichiarato di aver autorizzato una votazione tra gli iscritti dopo lo stallo nelle trattative con produttori di videogiochi come Activision e Take-Two, che non hanno placato i dubbi in merito ai salari e alla tutela sull'intelligenza artificiale.