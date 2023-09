Intelligenza artificiale, Musk: "Per Big Tech è importante avere un arbitro"

La regolamentazione della tecnologia in Europa

A differenza di altri Stati che già da tempo hanno riconosciuto pericoli e opportunità nel campo dell'intelligenza artificiale, gli Stati Uniti sono rimasti ancora indietro. Già nell'aprile 2021, la Commissione europea aveva proposto un primo quadro normativo, confermato a giugno scorso, per la classificazione dei sistemi AI in base al rischio per gli utenti. Mentre in Europa si discute l'AI Act (prima regolamentazione al mondo in materia) in America sono ancora in corso dibattiti teorici con i leader tecnologici. La paura cresce in vista delle elezioni 2024: l'intelligenza artificiale permetterebbe infatti di creare immagini e audio fasulli per screditare i candidati, com'è stato per Joe Biden. La Casa Bianca dovrebbe rilasciare alcune linee guida per regolamentare l'AI entro quest'anno, ma per ora si tratterebbe solo di proposte.