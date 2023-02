"Revenge make up": il look per prendersi una rivincita sugli ex

Ma "revenge", dall'inglese, si può tradurre anche con rivincita . E adattarsi, pertanto, con una certa ironia anche a un momento delicatissimo ed emotivamente impegnativo come può essere la rottura di una relazione. Che si stia soffrendo o meno per amore, la reazione che arriva dal mondo del make up è forte e prorompente: "glow up", ovvero brillare .

Deborah Milano, mascara Like a Pro: dona alle ciglia lunghezza estrema e volume drammatico, per un effetto "wow" come di extension applicate da un professionista

"Revenge make up": il make up look essenziale di Deborah Milano "per ricordargli cosa si è perso"

"Revenge make up": come prendersi una rivincita in 4 mosse

Deborah Milano, mascara Like a Pro: dona alle ciglia lunghezza estrema e volume drammatico, per un effetto "wow" come di extension applicate da un professionista

"Revenge make up": il make up look essenziale di Deborah Milano "per ricordargli cosa si è perso"



Il "Revenge make up" è un trend che arriva dai social, precisamente da TikTok, spinto dalle recenti "revenge song" di Shakira e Miley Cyrus, canzoni ricche di riferimenti ai rispettivi ex. Ai più attenti, non sfuggirà anche un aneddoto storico: il celebre look sfoggiato dalla principessa Diana nel 1994, durante la sua prima apparizione pubblica dopo la rottura con il principe Carlo. Un mini abito nero, audace e sexy accompagnato da un collier di perle e tacchi a spillo. I tabloid inglesi lo battezzarono "The revenge dress", perché poche ore prima l'ex coniuge ammise pubblicamente durante un'intervista in tv il tradimento consumato con Camilla Parker Bowles.



Da tutto questo, per "Revenge make up" si intende il beauty look dedicato ai cuori infranti che reagiscono alle sofferenze amorose con un trucco "glow up", che vede protagonisti gli occhi e le labbra: "Cat eye", vale a dire sguardo "da gatta", ciglia lunghissime effetto-finte e labbra rosso rubino. Provare per credere.