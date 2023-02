Sanremo: beauty e hair look che stanno facendo impazzire i social

Da Sanremo arriva un caleidoscopio di proposte a tema beauty e hair look tutte da copiare o da tenere d'occhio. Il make up degli artisti e degli ospiti sul palco del teatro Ariston riflette i trend del momento, anticipa le tendenze in arrivo, stupisce, crea ampio dibattito ovunque .

Da Sanremo ai social, tra le tendenze più seguite, c'è sicuramente la "Vampire skin". Proposta da Paola e Chiara, solo su TikTok conta più di 17 milioni di visualizzazioni. Consiste, sostanzialmente, nel preparare il viso con una routine skincare extra idratante e nel mixare poi sapientemente glitter e fondotinta. Al Festival vanno forte anche i beauty look che puntano sui contrasti, come quello di Levante. In primo piano ci sono gli occhi "da gatta", dal disegno iper-grafico con effetto bold black allungato verso l'esterno e sottolineato da ciglia "a ragno", per rendere lo sguardo ancora più magnetico. Per addolcire e creare armonia, sfumature di blush. Per quanto riguarda, invece, le labbra vince il nude look ma senza rinunciare a lucentezze specchiate.



Guardando, poi, agli hair look si va dalle onde morbide ai tagli super corti e grafici, dalle rasature alle lunghezze lavorate a colpi di gel, dalle ciocche ordinatissime al "wet". La luce è protagonista assoluta, grazie a capelli sani e glam, che strizzano l’occhio ad un altro grande trend, quello dei "Glass hair", che spopola tra la Gen Z. Semplice, ma solo in apparenza: il liscio perfetto e luminoso, effetto specchio, è il risultato di una routine haircare che si prende cura della chioma e di alcuni imprescindibili step di styling.