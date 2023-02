Sanremo 2023: i look speciali che omaggiano talento e femminilità

Atelier Emé per il Festival di Sanremo: il secondo look, per quattro viole, due violoncelli, un oboe e una tastierista, è il completo Bonn di jersey lamé

Per questo 73esimo Festival di Sanremo, Atelier Emé ha realizzato due look esclusivi per le diciotto Maestri d'Orchestra donna sul palco del teatro Ariston. Entrambi color Ocean Blue, vogliono essere un omaggio alla bravura e alla femminilità. Il primo modello, realizzato per nove violini e un flauto traverso, è un abito da grande soirée in raso fluido con scollo quadrato e taglio sotto il seno, che valorizza il punto vita. Ampissima e scenografica la gonna couture, che scende in un motivo a pieghe e cela profondi spacchi. La seconda creazione, realizzata per quattro viole, due violoncelli, un oboe e una tastierista, è invece un completo di jersey lamé composto da blazer con revers a scialle in raso lucido a contrasto, con cintura robe-de-chambre e un raffinato fiocco, e un pantalone a palazzo che dà slancio alla silhouette.