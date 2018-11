Mara Carfagna in difesa delle donne: "Non è normale che sia normale"

Mara Carfagna , vicepresidente della Camera, lancia una nuova campagna #Nonènormalechesianormale per ricordare un tema tanto delicato quanto importante: la violenza contro le donne. In vista del 25 novembre, Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, lei e tanti personaggi pubblici e famosi sono diventati protagonisti di uno spot da far girare sui social network.

Non solo big del mondo dello spettacolo e della televisione , ma anche esponenti della cultura , della moda , della ricerca e dell' informazione accomunati da un unico messaggio contro l'indifferenza e la violenza: "Non è normale che sia normale".

L'obiettivo naturalmente è quello di rendere più capillare possibile il messaggio e raggiungere in brevissimo tempo milioni di persone, che non siano soltanto gli addetti ai lavori: è fondamentale che di violenza si parli anche in famiglia così come sui luoghi di lavoro.



Mara Carfagna ha deciso di dedicare questa iniziativa a Desirée Mariottini e Pamela Mastropietro, le due giovanissime violentate e poi barbaramente uccise, affinchè queste brutalità non avvengano mai più.