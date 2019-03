Astro Sexy Parade: i Segni top del fine settimana

Come ogni settimana la Astro Sexy Parade mette in evidenza i Segni più favoriti dalle Stelle in campo amoroso. Ecco i segni al top nel weekend 15-17 marzo.

1. GEMELLI

Lilith e Venere ti rendono esigente in campo erotico. Con la tua sensualità, sai come farti desiderare!



2. TORO

Le tue labbra sono irresistibili per chi ha la fortuna di trascorrere le sue notti in tua dolce compagnia.



3. BILANCIA

Venere ti rende un’amante impeccabile e godereccia. Non sai dire di no a chi chiede il bis sotto le lenzuola!



4. ARIETE

Il sesso è la tua vera e sola valvola di sfogo quando tutto ti stressa. Ti aspetta una bella maratona!