Astrologia: il ruolo di Venere nei 12 Segni

Come si può interpretare la posizione di Venere nei 12 Segni?



VENERE IN ARIETE è facile ai colpi di fulmine ma, molto spesso, i suoi amori sono fuochi di paglia e svaniscono senza lasciare impronte indelebili nel proprio cuore. Le piace combattere per amore.



VENERE IN TORO è forse la posizione più bella per l’astro dell’amore. Qui Venere si apre ai piaceri della vita, dal buon cibo al buon sesso. È un’amante calorosa, premurosa ma anche possessiva.



VENERE IN GEMELLI ama più con la mente che col cuore. Ha bisogno di ricevere costantemente degli stimoli intellettuali da parte dei suoi partner. Predispone al flirt e all’avventura più che alle storie serie.



VENERE IN CANCRO dona tenerezza e sensualità. Il suo desiderio più grande è quello di crearsi una famiglia e, se non riesce a raggiungerlo, può dare grande instabilità e mutevolezza di carattere.



VENERE IN LEONE ama farsi notare. È calda, passionale ed entusiasta, travolge il partner con il suo modo d’amare esibizionista ed esagerato. Detesta essere rifiutata e non si arrende ai primi ostacoli.



VENERE IN VERGINE non riesce ad esprimere al meglio le sue energie e potrebbe sentirsi stretta in un Segno che le dà troppe regole. Non si lascia andare facilmente ed è molto intellettuale.



VENERE IN BILANCIA è indubbiamente legata all’estetica e si accompagna sempre con partner eleganti, raffinati e gentili. Ha un particolare gusto per l’arte e sa valorizzare la bellezza di ogni cosa e persona.



VENERE IN SCORPIONE può portare tormenti nella vita sentimentale. Ha bisogno di rapporti esclusivi e talvolta morbosi. Non conosce le mezze misure. È spesso condizionata dal suo passato.



VENERE IN SAGITTARIO è semplice e sincera e può portare ingenuità in campo sentimentale. Concede al partner grande fiducia e non ha esigenze particolarmente complicate. È legata agli amori platonici.



VENERE IN CAPRICORNO potrebbe sembrare fredda e distaccata, ma ha soltanto bisogno di tempo per scaldarsi e lasciarsi andare con passione tra le braccia del partner (possibilmente più anziano).



VENERE IN ACQUARIO è l’emblema della libertà. Ha bisogno dei suoi spazi e ne concede tanti anche al partner. Non ha tabù sessuali, ma a volte predilige legami spirituali o amicizie amorose.



VENERE IN PESCI è sentimentale, emotiva, compassionevole e fantasiosa. Spesso si innamora di personaggi del mondo dello spettacolo. La timidezza e la sensualità sono le migliori armi di conquista in amore.