Morto a Venezia Fulvio Roiter, il fotografo che raccontò la Laguna

Immagini spesso poetiche, talvolta malinconiche, di una Venezia – ritratta in bianco e nero - che forse non c’è più. Era questa la sua cifra stilistica, inconfondibile, in tutto il mondo. Fulvio Roiter ci ha lasciato alla soglia dei 90 anni. Era nato a Meolo, paesino dell’entroterra veneziano, il primo novembre del 1926. La sua attività da professionista cominciò a 27 anni. Per fare contenti i genitori, prima aveva studiato chimica, specializzandosi in idrocarburi, ma la sua vocazione era un’altra. “La mia prima macchina fu una Welt, costava 500 lire e me la regalò mio padre che ero un bambino. Sin da allora però il mio sogno è sempre stato la Leica. Era bello anche solo tenerla in mano”. Per decenni, con la sua fedele macchina fotografica, ha raccontato, con passione ed emozione, soprattutto la città che più amava al mondo, Venezia appunto, cogliendone anche gli scorci e gli angoli meno conosciuti. Senza peraltro mai abbandonare la pellicola, come ricordava sempre la moglie, la fotografa belga Lou Embo: «Amava la sua “Leicaflex”, la pellicola, non aveva mai intrapreso il digitale, anche se ne apprezzava la praticità». Roiter ha viaggiato in lungo e in largo anche all’estero: nello Zaire, dove fotografa le danze rituali dei Watussi e i pigmei del monte Hoyo, in Costa d’Avorio, Brasile, Libano, Persia, Messico, realizzando sempre memorabili reportage e dando alle stampe oltre 70 pubblicazioni. Testo di Paolo Brinis

