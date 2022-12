La Tenuta di Artimino: una wine destination con antiche ricette medicee

Dicembre è il mese del camino acceso, dei sapori caldi e avvolgenti, del relax. Ma anche il mese in cui la natura mostra il suo lato più recondito. Ci sono giornate in cui il cielo è limpido e pulito e la tavolozza di colori esplode in tonalità accese e variopinte. In questo periodo un weekend di coppia o una vacanza con gli amici in un luogo ameno lontano dal caos si rivela ideale per rigenerare corpo e spirito. In Toscana, a 20 km da Firenze, c’è una meta pensata per chi vuole immergersi nel comfort e ricercare il benessere nella natura. Un luogo senza tempo dove storia, cultura, arte e natura si incontrano. In questo privilegiato angolo di campagna sorge il borgo medievale di Artimino e l’annessa Tenuta di Artimino. Dapprima insediamento etrusco, poi borgo medievale e dal 1596 amata residenza di caccia della Famiglia Medici, voluta da Ferdinando I De Medici Granduca di Toscana, realizzata dal geniale architetto Bernardo Buontalenti. Il cuore della Tenuta di Artimino è Villa La Ferdinanda, prestigiosa dimora di caccia medicea e Patrimonio dell’Umanità Unesco dal 2013. Oltre 730 ettari immersi tra vigneti e uliveti, campagne coltivate e natura incontaminata, per una fuga invernale in atmosfere rinascimentali dal fascino unico.

La “wine therapy” in tinozza

Tenuta di Artimino è una wine destination originale, fuori dai blasonati enclave vitivinicoli ma dove si produce un vino squisito riconosciuto in tutto il mondo per piacevolezza, carattere e profumi. Nel borgo medievale la Spa di Artimino offre trattamenti speciali che utilizzano le preziose proprietà “detox” del vino per combattere i segni del tempo. Un’idea regalo romantica per i wine lovers è il bagno di coppia in tinozza accompagnato da un calice di vino della Tenuta, un’esperienza che coinvolge e stimola tutti i sensi.

Un trattamento straordinario che, grazie all’azione dei polifenoli (importanti antiossidanti in grado di aiutare il corpo a contrastare la formazione di radicali liberi) dona elasticità e levigatezza alla pelle. La Tenuta di Artimino organizza anche tour enologici per gli appassionati di vino tra le colline del Carmignano DOCG, tra le più antiche e piccole DOCG d’Italia, e le colline del Chianti Montalbano, simbolo della Toscana nel mondo.

La tradizione culinaria medicea

La storia della Tenuta di Artimino è strettamente legata a quella della famiglia dei Medici. Questa liason la ritroviamo nei piatti signature del ristorante Biagio Pignatta (chiamato con il nome del primo maggiordomo di Ferdinando I dei Medici), adiacente al resort. Antiche ricette medicee reinterpretate in chiave contemporanea che costituiscono l’origine di numerosi piatti della cucina francese. Un esempio su tutti è il magistrale canard à l’orange: l’anatra all’arancia, preparata ancora oggi secondo l’antica ricetta di Caterina de’Medici.

