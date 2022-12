Le botanicals lombarde celebrate nel nuovo distillato milanese

La febbre del gin artigianale non si arresta. Ogni giorno nascono nuove etichette, con nomi evocativi e pack seducenti. Dalla piccola isola al rifugio ad alta quota, ciò che funziona nel gin è la tipicità delle botaniche utilizzate, quasi si parlasse di terroir, come nel vino. Oggi è uscito sul mercato un nuovo gin presentato da Juniper Milano. G GIN è realizzato con botaniche esclusive tipiche del territorio lombardo e contaminazioni dal mondo, per celebrare la “Milano da bere” come melting point delle metropoli internazionali.

Pepe di Sichuan, per richiamare tutta la frenesia e la dinamicità delle città più esclusive. Lichene islandico, sensuale e vellutato. Essenza del tiglio e del sambuco che regalano sensazioni ispirate alla regione, la Lombardia. Coriandolo, per dare un tocco di ironia e di allure unico. Ma anche lavanda, camomilla, mandarino, salvia e, ça va sans dire, ginepro. Un distillato botanico perfetto per la mixology contemporanea, che soddisfa sia i palati femminile che maschili.

Il pack di G Gin pulito e lineare, per esaltare le note sinuose del liberty italiano e l’eleganza di un gin fluido. L’etichetta di un nero profondo avvolge una “G” carica di significati nascosti: G di Glamour, Gioco, Godimento. Le linee si rifanno all’art nouveau della Palazzina Liberty di Porta Venezia in centro a Milano, punto nevralgico della nightlife cittadina, tra i simboli architettonici della città.

Il colore cristallino nasconde un gin molto strutturato, con una gradazione alcolica di 42% vol. I profumi sono avvolgenti: spicca il ginepro tra le note di testa, la parte agrumata e botanica come note di cuore e chiude con timbri speziati. Al palato emergono note stimolanti come il pepe di Sichuan ed il coriandolo, rese rotonde dalla presenza della camomilla e del lichene islandico. La parte floreale e agrumata e la forte identità al sorso rendono G GIN un distillato ideale sia nella miscelazione che nella bevuta liscia. Il prodotto è frutto della dedizione e dell’esperienza di tre generazioni di maestri distillatori che, dal 1969, seguono con rigore e passione il metodo “distillato botanico”: processo artigianale che prevede la distillazione dei soli estratti naturali, senza aggiunta di aromi.

Di Indira Fassioni