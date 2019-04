"Il mio primo pensiero è stato per la mia ragazza che si trovava in casa con me", spiega il giovane. "Non ho sparato contro di loro, mi hanno detto dopo che un ragazzo è rimasto ferito. Il vantaggio di avere una pistola con me è stato quello di ottenere un effetto dissuasivo. Non so quanti colpi ho sparato, so che avevo molta adrenalina e che in quel momento gli spari mi sembravano delle micce".



La procura ha aperto un'inchiesta. I carabinieri hanno sequestrato la pistola con cui l’uomo ha sparato, che al momento non risulta indagato, e stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti . Presto sarà interrogato il sedicenne albanese ferito, ora in ospedale, anche per cercare di rintracciare gli altri componenti della banda ancora in fuga.



Al giornalista che gli chiede se rifarebbe quello che ha fatto Pulone risponde: "Se non fossero entrati nella mia proprietà non sarebbe successo niente".