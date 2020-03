Coronavirus, la Procura di Torino indaga sulla carenza di mascherine

La Procura di Torino ha aperto un'inchiesta sulla carenza di mascherine per medici e infermieri degli ospedali piemontesi che stanno combattendo il coronavirus in corsia. Per il momento si tratta solo di un'inchiesta conoscitiva, ma nelle scorse ore i carabinieri hanno comunque effettuato alcuni sopralluoghi, acquisendo informazioni in merito.





Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui