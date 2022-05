Caserta, picchia l'ex compagna incinta: arrestato 33enne

A Mondragone, nel Casertano, un 33enne è stato arrestato per aver picchiato l'ex compagna incinta.

L'uomo, un autotrasportatore, era in stato di ebbrezza e di agitazione quando si è introdotto in casa della donna dopo essersi arrampicato sul balcone e aver rotto una vetrata. E' stato aggredito anche il padre della ex compagna, che ha raccontato ai carabinieri, intervenuti sul posto, di essere stato in precedenza minacciato di morte al telefono dal 33enne.