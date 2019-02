Bimbo umiliato a Foligno, il maestro si scusa: "Era per l'integrazione"

Era "un'attività per l'integrazione finalizzata a far prendere coscienza agli studenti del concetto di differenza razziale e di discriminazione", non un esperimento sociale. Lo afferma, attraverso il suo legale, il maestro della scuola del Folignate, in Umbria, finito nella bufera. Un "malinteso" per il quale l'insegnante "porge le sue scuse ai genitori dell'alunno coinvolto e in generale ai genitori dell'intera classe".