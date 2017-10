Merano e dintorni offrono un’articolata rete di piste e percorsi ciclabili, variegata come il paesaggio di questa zona: tra frutteti e vigneti, su fino ai valichi alpini, di fianco a corsi d’acqua o in città. Ogni tipo di ciclista può quindi trovare soddisfazione.



In bici lungo l’Adige - Tra le piste ciclabili meritano una menzione particolare quella della Val Passiria, che con un dislivello di circa 370 metri in 20 km costeggia idilliaci frutteti, romantici ponticelli e incantevoli paesi come S. Martino, Sorgente, Saltusio e Rifiano, e la Via Claudia Augusta, che da Naturno si snoda lungo l’Adige. Per percorrere l’intero tracciato, si può raggiungere il paese di Malles in treno e passo Resia in pullman. Da lì poi si parte per un itinerario facile in leggera discesa, attraverso i prati e i frutteti della Val Venosta, fino ad arrivare a Merano (80km).



Mountain bike 1 - Per gli amanti della mountain bike, la scelta è altrettanto vasta: sentieri a tutte le altitudini comprese tra i 300 e i 3000 m di quota, dalle palme ai ghiacciai. Molto apprezzati sono i tour di rifugio in rifugio, in cui alla sfida sportiva si associa il piacere per il palato, assaporando le delizie locali. La Bike Highline Merano, ad esempio, collega i ristoranti alpini sul Monte Tramontana di Naturno, ad un’altitudine tra i 1450 e i 1900 metri; il ritorno è possibile attraverso vari trail che riportano a valle, oppure attraverso le strade forestali.



Mountain bike 2 - sentieri per mountain bike si trovano anche nella zona di Parcines e Naturno e, quando un percorso è particolarmente impegnativo, per i meno allenati è possibile noleggiare mountain bike elettriche con la pedalata assistita ed E-Bike presso diversi noleggi nelle località di Merano e dintorni. Inoltre, nel territorio di Naturno sono presenti diversi Bike Hotel che propongono servizi e offerte su misura per i ciclisti, come ad esempio un tipo di alimentazione adeguata alla pratica sportiva; qui si trova anche la sede dell’Ötzi Bike Academy che, oltre ad avere guide professioniste che accompagnano in tour ed escursioni in bicicletta, propongono corsi di tecnica mirati e l’upload di itinerari tramite GPS.



Enogastronomia a due ruote - Per chi è curioso di conoscere il territorio in tutte le sue sfaccettature, interessante è la proposta dell’escursione guidata in E-Bike a Merano: il programma prevede di visitare i masi, degustandone il vino e le specialità di loro produzione, di conoscere la cultura sudtirolese e di fare una passeggiata nel quartiere storico di Merano, lo Steinach, insieme all’artista altoatesino Franz Pichler.



Allenarsi da campioni - Ma il territorio di Merano e dintorni è perfetto anche per gli appassionati di bici da corsa, soprattutto per le strade estremamente panoramiche che portano ai passi, come quelle che conducono al Passo Rombo (2.509 m) al Passo di Monte Giovo (2.094 m) o al Passo Palade (1.152 m). Per coloro che desiderano esplorare tutto l’Alto Adige in bicicletta c’è la Bikemobil Card, un pratico biglietto che combina il treno con la bici e che permette di risparmiarsi faticose salite. Questa Card, acquistabile ad un prezzo vantaggioso, permette di usufruire dei mezzi pubblici e di noleggiare le bici per una giornata.



Per maggiori informazioni: www.merano-suedtirol.it