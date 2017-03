Le piste ciclabili più belle d’Italia 1 di 17 Ufficio stampa Ufficio stampa Le piste ciclabili più belle d’Italia Ciclovia Alpe Adria Radweg foto Carlo Spaliviero 2 di 17 Ufficio stampa Ufficio stampa Le piste ciclabili più belle d’Italia Ciclovia Alpe Adria Radweg foto Carlo Spaliviero 3 di 17 Ufficio stampa Ufficio stampa Le piste ciclabili più belle d’Italia Ciclovia Alpe Adria Radweg foto MTB Magazine Compagnia Editoriale 4 di 17 Ufficio stampa Ufficio stampa Le piste ciclabili più belle d’Italia Ciclovia Alpe Adria Radweg foto Ulderica da Pozzo 5 di 17 Ufficio stampa Ufficio stampa Le piste ciclabili più belle d’Italia Comacchio - Archivio Parco Delta Po 6 di 17 Ufficio stampa Ufficio stampa Le piste ciclabili più belle d’Italia 7 di 17 Ufficio stampa Ufficio stampa Le piste ciclabili più belle d’Italia 8 di 17 Ufficio stampa Ufficio stampa Le piste ciclabili più belle d’Italia 9 di 17 Ufficio stampa Ufficio stampa Le piste ciclabili più belle d’Italia 10 di 17 Ufficio stampa Ufficio stampa Le piste ciclabili più belle d’Italia 11 di 17 Ufficio stampa Ufficio stampa Le piste ciclabili più belle d’Italia Sacca di Goro - Archivio Parco Delta Po 12 di 17 Ufficio stampa Ufficio stampa Le piste ciclabili più belle d’Italia Tramonto sul canale Palotta Fattibello - Archivio Parco Delta Po 13 di 17 Ufficio stampa Ufficio stampa Le piste ciclabili più belle d’Italia Gorino - Archivio Parco Delta Po 14 di 17 Ufficio stampa Ufficio stampa Le piste ciclabili più belle d’Italia Delta del Po - Archivio Parco Delta Po 15 di 17 Ufficio stampa Ufficio stampa Le piste ciclabili più belle d’Italia 16 di 17 Ufficio stampa Ufficio stampa Le piste ciclabili più belle d’Italia 17 di 17 Ufficio stampa Ufficio stampa Le piste ciclabili più belle d’Italia leggi dopo slideshow ingrandisci

Le vie verdi schiudono tesori storici naturali e culturali ad ogni angolo, dei quali non sospettiamo neppure l’esistenza perché lontani dalle solite direttrici del turismo. Ecco allora le ciclovie più belle d’Italia:



Al primo posto l’Alpe Adria in Friuli Venezia Giulia: Una ciclovia di 180 chilometri, da Tarvisio a Grado, dalla montagna al mare. Percorribile da tutti, senza particolari difficoltà che attraversa: Pontebba, Gemona, Udine, Aquileia e arriva a Grado. Una ciclabile quasi totalmente su sede propria, perfettamente segnalata, con possibilità di inter mobilità (bus e treni attrezzati per il trasporto di biciclette); ottimo il lavoro di recupero di ferrovie dismesse e riconvertite con servizi per cicloturisti lungo tutto il percorso.



Al secondo posto la Garda/Adriatico: da Peschiera del Garda al Delta del Po un percorso cicloturistico di 262 chilometri dal Veneto all'Emilia Romagna passando dalla Lombardia, che collega il Lago di Garda, i fiumi Mincio e Po e due città d'acqua perle del Rinascimento: Mantova e Ferrara inserite nella lista del patrimonio Unesco. L'unicità di questo percorso sta nell'elemento acqua, che permette di seguire il tracciato naturale del fiume fino ad arrivare alla foce con il Parco del Delta del Po.



Al terzo posto il Sentiero della Valtellina da Colico a Bormio, 115 chilometri, tre province lombarde coinvolte: Lecco, Como, Sondrio. Una parte pianeggiante, gli ultimi 25 chilometri in salita. Parte dal fiume Adda e si allunga con un lavoro di riconversione di argini e campi agricoli, fino in alta Valtellina a Tirano e Bormio.



Il Premio stampa è stato assegnato all’Eroica, il percorso toscano su strade bianche più famoso al mondo grazie ad una manifestazione con biciclette d’epoca.



Il Premio Territorio Bike Friendly è andato Alto Adige per la Brennero Bolzano. Un esempio di ciclabile su sede propria perfetta di 100 chilometri che inizia al Brennero e termina a Bolzano, totalmente asfaltata con una pendenza massima dell’1,3% circa.



Premiata anche la Campania con la Via Silente un anello di 592 chilometri da Castelnuovo Cilento e ritorno tutta su strade asfaltate a basso percorrenza e premiato l’Abruzzo per Bike to Coast 131 chilometri tutti in pianura (a parte brevi tratti in leggera pendenza), un progetto che sta per essere ultimato e che consentirà di percorrere tutta la costa abruzzese in bicicletta da Martinsicuro a Vasto.