Dieci laghi del mondo: belli come il mare… o anche di più

LAGHI DI PLITVICE, CROAZIA - Parte dell'omonimo parco nazionale, che è anche il più grande della Croazia, questa catena di laghi è considerato uno dei luoghi più belli del mondo, nonchè patrimonio dell'UNESCO. Il sistema lacustre, composto da 16 laghetti collegati tra loro da decine di cascate, è celebre per le sue acque, note per avere differenti sfumature di colore, che vanno dal verde, all'azzurro passando per il grigio.



LAGO RETBA, SENEGAL - Conosciuto anche con il nome di Lago Rosa, questo specchio d'acqua si guadagna un posto nella nostra classifica per l'inconsueta colorazione delle sue acque, dovuta ad una particolare alga che le popola. Il Retba è anche noto per la sua altissima salinità, che lo ha reso una fonte di commercio per le popolazioni locali.



SPOTTED LAKE, CANADA - Questo lago canadese è celebre per le pozze mullticolori di cui è composto. Il bizzarro fenomeno è dovuto all'altissima concentrazione di minerali al suo interno, soprattutto solfato di magnesio e calcio. Durante l'estate le acque del lago evaporano quasi completamente, lasciando sulla superficie solo minerali cristallizzati.



LAGO DEI CINQUE FIORI, CINA - Uno dei laghi più popolari e meravigliosi del Jiuzhaigou National Park in Cina e a buon ragione! Le sue acque turchesi sono così trasparenti da permettere di vedere perfettamente il fondale e soprattutto gli antichi tronchi d'albero che vi si sono depositati, creando un reticolo dalle mille sfumature di colore.



LAGO BAIKAL, SIBERIA - Il Lago Baikal è stato generato da una fenditura della crosta terrestre dovuta a movimenti tettonici; con i suoi 1.642 metri è il più profondo del mondo. Questo lago, patrimonio dell'UNESCO, ospita anche una grandissima biodiversità, che all'80% è endemica di questa zona.



CRATER LAKE, OREGON - Questo lago si è sviluppato nella caldera del Monte Mazama 7700 anni fa, ed è il più profondo degli Stati Uniti. Una peculiarità del Crater Lake è che, essendo all'interno di un cratere, non è collegato ad alcun affluente e per questo le sue acque sono considerate tra le più pure al mondo.



MAR MORTO - MEDIO ORIENTE - Nonostante il nome ingannevole, il Mar Morto è tecnicamente un lago, e, come noto, quello con la più alta concentrazione di sale al mondo (9.6 volte più salato dell'oceano). La vita nelle sue acque per gli organismi macroscopici è impossibile, e solo alcuni batteri e funghi riescono a popolarle.



LAGO POWELL, ARIZONA - Qualche volta le opere dell'uomo riescono a rivaleggiare con quelle create dalla natura e il Lago Powell è uno di quei rari casi. Nato dalla creazione di una diga nel Glen Canyon, offre uno spettacolo unico a chiunque si affacci sulle sue acque da cui emergono i pinnacoli rossi dei canyon.



LAGO PEHOE, CILE - Raggiungere questo lago non è per niente facile - vi servirà un lungo viaggio in aereo e un trasferimento su strade decisamente accidentate -, ma lo spettacolo che vi aspetta vale il viaggio. Le sue rive coperte di lavanda e le vette sullo sfondo incorniciano un lago dalle acque cristalline.



LAGO DI COMO, ITALIA - Visitato da migliaia di turisti ogni anno e meta delle vacanze di svariate celebrità di Hollywood, questo lago nostrano merita a pieno titolo di rientrare nella nostra classifica non solo per la bellezza naturalistica delle montagne a strapiombo nell'acqua, ma anche per i pittoreschi paesi e le belle ville che sorgono sulle sue sponde.



