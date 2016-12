Paradisi tropicali: un'oasi di sole e relax

Kauai – Hawaii - Una delle isole meno sviluppate dal punto di vista economico di tutto l'arcipelago delle Hawaii, e forse proprio per questo una delle migliori in assoluto per chi cerca la pace di spiagge solitarie o la bellezza di fondali marini da esplorare con maschera e pinne.



Anse Source D'Argent – Seychelles - Questa spiagga, eletta numerose volte tra le più belle del mondo, di trova sull'isola di La Digue, che è riuscita a mantenere ancora oggi il suo lato selvaggio, evitando la devastazione che spesso i grandi hotel e resort portano in questi paradisi.



Rosalie Bay – Dominica - Affacciata sul selvaggio Oceano Atlantico questa baia offre un rifugio perfetto per tutti coloro che volessero ritagliarsi un momento di tranquillità senza per questo rinunciare alla comodità di trovarsi a soli 45 minuti da Roseau, la capitale della Dominica.



Playa del Carmen – Messico - Cancun è una delle mete più famose al mondo per tutti gli appassionati del mare, e a poca distanza da essa è possibile trovare questa spiaggia paradisiaca, per godere in tutta serenità del mare del Messico.



Curaçao – Caraibi - Questa seducente isola nel sud del Mar dei Caraibi è nota soprattutto per le incredibili barriere coralline che la circondano, e che rendono il mare e i fondali scenari da mozzafiato. Per tutti gli appassionati del buon cibo segnaliamo anche il mercato all'aperto, dove mangiare ottimo pesce, pollo grigliato e capretto.



Costa Alegre – Messico - Tornaimo in Messico per menzionare un'altra spiaggia in cui lasciare il cuore. Si tratta della Costa Alegre, letteralmente “Costa Felice”, e capiamo facilemente il perchè di questo nome considerando il mare da sogno che bagna questo lembo di sabbia.



Sandy Cay – Isole Vergini Britanniche - Questa riserva naturale nelle Isole Vergini Britanniche è perfetta per gli appassionati di nuoto e snorkeling grazie alla sua acqua cristallina e ai fondali tra i più impressioannti al mondo. È consigliato anche visitare la spiaggia, luogo di deposizione delle uova delle tartarughe.



Shoal Bay East – Anguilla - La pigra isola di Anguilla è il luogo ideale per chi volesse godersi un mare spettacolare in assoluto relax. Come ciliegina sulla torta segnaliamo il Gwenn's Reggae Bar, dove potrete godervi un pasto saporito e un po' di musica live su una comoda amaca.



Ha Long Bay – Vietnam - Non è la destinazione ideale per chi desidera acque cristalline e spiagge immacolate su cui poltrire, ma questa baia è certamente una meta obbligata per tutti gli amanti del mare per le spettacolari formazioni rocciose che emergono dall'acqua. Un tour in barca è d'obbligo per chiunque visiti il Vietnam.



www.wimdu.it