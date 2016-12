Whatsapp nuovo record: raggiunto un miliardo di utenti attivi

Un miliardo di utenti attivi in un solo giorno: è il nuovo record raggiunto il 1° febbraio 2016 da Whatsapp, il sistema di messaggistica di casa Zuckerberg, tornato gratuito di recente . Fino ad oggi nessun servizio online aveva toccato simili traguardi: praticamente un abitante della Terra su sette comunica ogni giorno in questo modo, in 53 lingue, per un totale di 42 miliardi di messaggi scambiati quotidianamente, oltre un miliardo e mezzo di immagini condivise e 250 milioni di video spediti. Chi può ormai farne a meno?

Un altro successo inanellato dal papà di Facebook, Mark Zuckerberg, che acquistò l'app di messaggistica istantanea tra privati nel 2014 per 19 miliardi di euro. Un gioiellino che al tempo vantava 450 milioni di utenti attivi e che ora ha visto più che raddoppiare i suoi numeri. Resta solo l'incognita di conoscere in che modo Whatsapp inizierà a monetizzare i successi raggiunti.



La notizia del traguardo del miliardo di utenti è stata data in contemporanea via social dall'azienda ("Il nostro obiettivo non è mai cambiato: far sì che chiunque possa rimanere in contatto con i propri familiari e amici in qualsiasi parte del pianeta, senza costi e senza inganni") e con un tweet del suo fondatore, Jan Koum.