Facebook-WhatsApp, integrazione vicina: accesso unico e dati condivisi

19:01 - Facebook-WhatsApp, prove tecniche di integrazione. A un anno dall'acquisto da parte di Mark Zuckerberg del gigante della messaggistica, il re dei social network sembra pronto a fare un passo in avanti, ossia a unificare l'accesso e a condividere i dati contenuti nelle due applicazioni. Nessuna conferma ufficiale, al momento, ma una nuova funzione comparsa nelle ultime ore sembra rafforzare questa ipotesi.

La funzione, che appare come una sorta di test, reindirizza alla pagina del social network, dove viene chiesto all'utente di autorizzare WhatsApp. In caso di conferma ci troveremmo di fronte alla nascita di un database immenso contenente il miliardo e trecento milioni di utenti attivi di Facebook e i 700 milioni di WhatsApp.



Da tempo si parla di una possibile integrazione tra i due colossi, anche perché, per acquisire WhatsApp, Facebook ha speso ben 19 miliardi di dollari nel febbraio del 2014. Ma la recente insistenza con cui il social ha convinto milioni di utenti a utilizzare, in mobilità, il suo Messenger, aveva fatto pensare a un rinvio a data da destinarsi dell'operazione.



Ora tutto cambia: a quanto pare il social è pronto per il grande passo. Che se, come pare, sarà accompagnato dall'implementazione in Whatsapp della funzione VoIP, ossia delle telefonate gratuite, potrebbe portare a una vera e propria guerra tra l'impero Zuckerberg e Skype, di proprietà di Microsoft.