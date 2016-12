Facebook sempre più potente: dopo Instagram si compra anche Whatsapp

10:54 - Facebook ha acquistato l'applicazione di messaggistica istantanea Whatsapp per circa 19 miliardi di dollari. Lo conferma la società, spiegando che di questi, dodici miliardi saranno pagati in azioni del social network, mentre i restanti quattro in contanti. L'accordo prevede poi altri tre miliardi di dollari in azioni vincolate ai fondatori e ai dipendenti di Whatsapp.

In base all'accordo raggiunto Whatsapp continuerà a operare in modo indipendente e manterrà il proprio marchio, in quella che è una scelta analoga a quella che Facebook ha compiuto quando ha rilevato Instagram per 715,3 milioni di dollari. Il co-fondatore e amministratore delegato della società, Jan Koum entrerà invece nel consiglio di amministrazione di Facebook.



I numeri di Whatsapp - La popolare app ha 450 milioni di utenti al mese, un numero che sale di un milione di giorno in giorno. E circa il 70% degli utenti del servizio lo usa tutti giorni, in quello che è un tasso di coinvolgimento superiore a quello degli 'amici' di Facebook. Nel 2013 sono state invitati quotidianamente con Whatsapp 200 milioni di messaggi vocali, 100 milioni di video messaggi e 600 milioni di foto. Twitter conta, alla fine del 2013, una media di 241 milioni di utenti registrati.



Zuckerberg: "Ha un valore incredibile" - "Whatsapp è sulla strada per connettere un miliardo di persone. Un servizio che raggiunge tale pietra miliare ha un valore incredibile", afferma Zuckerberg. "La rapida crescita di Whatsapp è spinta dalle semplici, potenti e istantanee capacità di messaggistica istantanea che offriamo - afferma Koum -. Siamo onorati di poter essere partner di Mark e Facebook mentre continuiamo a portare il nostro prodotto a un numero crescente di persone nel mondo".