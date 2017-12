Wanda Nara: "Ho rischiato la vita per Francesca e Isabella"

Wanda Nara, la moglie e manager dell’attaccante dell'Inter Mauro Icardi, si è raccontata per la prima volta in tv, alla trasmissione Verissimo. L’ex modella ha parlato di tanti temi, dalla separazione con Maxi Lopez all’amore con il capitano nerazzurro, senza dimenticarsi della carriera e dei suoi cinque figli.



Soprattutto su quest’ultimo aspetto ha svelato una vicenda inedita che riguarda la nascita delle due bambine avute da Icardi: "Quando ho conosciuto Mauro avevo già tre maschi, però lui non ne aveva e io volevo una femmina. Dopo tre cesarei ho chiesto al mio medico e lui mi ha detto che potevo provare ma ho veramente rischiato, anche perché dopo Francesca è arrivata Isabella".



Due gravidanze vissute con sentimenti contrastanti: "Avevo molta paura, il parto delle due bambine è stato tremendo ma fortunatamente è andato tutto bene". Bambini cresciuti sani e sereni nonostante la separazione: "Per i bambini è più facile. Quelli che hanno pregiudizi sono gli adulti, mentre i bambini sono puri. I miei hanno una vita serena e normale ed è quello che conta di più".