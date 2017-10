Wanda Nara soffoca le voci di crisi con Mauro Icardi mostrando il topless

Wanda Nara e Mauro Icardi sono in crisi? Sui giornali argentini non si parla d'altro, dopo il tweet scritto dalla moglie manager del calciatore interista che ha chiesto sui social: “You love me?”. Il messaggio è rimasto senza risposta per ore e ore, tanto che Wanda ha scelto di rimuoverlo. Per mettere a tacere le voci di guai in casa Icardi, lei posta un video bollente in topless. Ma il capitano nerazzurro tace ancora...

Brutto momento per Mauro che resta in panchina per 90 minuti a guardare l'Argentina giocarsi la qualificazione mondiale contro il Perù. Finisce 0 a 0 senza che l'attaccante abbia mai messo piede in campo. In tribuna c'è Wanda con la sorella Zaira a fare il tifo per la sua Nazionale, ma alla fine resta solo l'amaro in bocca.



E nonostante la Nara scriva “Love is in the air” postando una foto con Mauro, le indiscrezioni sui problemi di coppia non si arrestano. Ai giornalisti argentini che chiedono a Wanda commenti, lei si limita a dire “Va tutto bene”, ma poi dribbla altre domande. Lascia che a parlare siano le sue foto da bomba sexy e i backstage mozzafiato in topless mentre ammicca stesa sul letto mostrando le sue curve bombastiche. Tutti senza fiato, anche Icardi.