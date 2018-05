Vladimir Luxuria picchiata e insultata a 20 anni, guarda la foto con i lividi

"Oggi ho deciso di mostrarvi una foto di quando avevo vent'anni, subito dopo le botte che presi da un gruppo di ragazzi in metropolitana mentre mi urlavano insulti". Vladimir Luxuria, 52 anni, posta uno scatto shock risalente a molti anni fa in cui è quasi irriconoscibile e ricorda con amarezza l'indifferenza con cui la gente reagì all'aggressione: "Mi fecero male i cazzotti e anche l’indifferenza della gente che continuava a guardare altrove come se non stesse accadendo nulla".