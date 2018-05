"Grande Fratello 15", Baye squalificato e Patrizia eliminata

INIZIO INCENDIARIO - La puntata prende il via con un filmato che ripercorre l'ultima intensa settimana, soprattutto per il clima di odio nei confronti di Aida. Barbara d'Urso, collegandosi con la Casa, si mostra molto arrabbiata: "Nella Casa sono successe cose orrende. Io non ci sto e l'Italia non si sta. Io e il Grande Fratello ci siamo vergognati di aver mandato in onda simili cose. Qualsiasi tipo di provocazione non giustifica chiudersi in un branco. Il bullismo è una cosa orrenda che va combattuta". E poi rincara: "Io pretendo che da questo momento il clima sia quello di un gioco". Baye prendere subito la parola: si scusa delle proprie azioni, ma sottolinea quanto Aisa non abbia voluto integrarsi. La conduttrice lo ferma subito: "Stai parlando di un tiramisù...". E sottolinea senza mezzi termini: "Nessuna provocazione può giustificare una violenza quasi fisica verso una donna". La conduttrice continua: "Conosco ognuno di voi, so i vostri problemi e so le vostre qualità e proprio per questo sono arrabbiata. Il Grande Fratello, questa sera, prenderà dei provvedimenti e probabilmente non solo per una persona, ma per più persone". Mentre Baye si mostra deluso e arrabbiato perché nessuna donna ha preso le sue parti, Danilo e Filippo cercano di tranquillizzarlo.



LE REAZIONI - Aida ha le lacrime agli occhi: "Hanno inventato delle cose che io ho detto". Intanto Lucia cerca di difendere Baye: "Lui non è contro alle donne, siamo in cinque ed è sempre stato vicino a tutte noi". Lucia Bramieri fa pubblicamente ammenda per quello che è successo: "Quello che si è visto purtroppo è accaduto, ma è altrettanto vero che Aida è entrata con un comportamento indisponente". Barbara ribadisce: "Aida è una provocatrice di professione; non ho detto che ha fatto bene, ma nessuna provocazione di un uomo o di una donna autorizza una violenza così forte come quella di Baye, condivisa dagli altri che non sono intervenuti".



PROVVEDIMENTO - La conduttrice legge da una busta nera i provvedimenti del Grande Fratello per quanto accaduto. "I fatti accaduti in settimana sono di un'enorme gravità. L'opinione pubblica non ha dubbi e nemmeno il Grande Fratello. Le aggressioni non hanno nulla a che vedere con lo spirito di questo programma; per questo motivo il Grande Fratello prenderà diversi provvedimenti disciplinari. Il primo riguarda l'episodio di aggressione nei confronti di Aida: Baye Dame, sei ufficialmente squalificato dal gioco".



I NOMINATI - Si passa a parlare e analizzare il percorso fino a qui dei quattro nominati: Alberto, Filippo, Lucia e Patrizia. Due di loro, Filippo e Lucia, sono anche una neo coppia. Oltre a dei momenti affettuosi i due concorrenti hanno vissuto anche la loro prima discussione (poi risolta). E Filippo alla fine sentenzia: "Forse alcune cose sono state fraintese, ma lei ha tutto quello che mi piace in una donna". Patrizia, prima salva dei quattro, viene invitata a raggiungere la Mistery Room dove vede un'immagine di lei bambina, in compagnia di suo padre. C'è un messaggio importante dal padre: "Carissima figlia mia, abbiamo avuto tanto discussioni, ma tutto quello che ho fatto l'ho fatto per il tuo bene; mi rammarica molto pensare che tu creda che io non ti voglia bene. Approfitto per ricordarti la tua promessa di portare a termine l'università. Un bacione, papà". Si passa a parlare dell'attrazione tra Luigi e Patrizia. Nina Moric ha scritto delle cose sul web e ha lasciato Luigi. "Che ci sia un'attrazione tra di noi credo che sia innegabile. Luigi mi piace" dice la ragazza, e Luigi conferma le sue parole, aggiungendo: "Alcune cose vanno viste fuori; è questione di rispetto". Saputo dei messaggi social della Moric, Luigi: "Me lo aspettavo, però mi sono accorto che mancavano alcune cose nel nostro rapporto. Patrizia mi ha dato delle attenzioni che da un po' mi mancavano e mi ha detto delle cose che da un po' non mi sentivo dire". E quando si trova davanti un pulsante che gli potrà dare la possibilità di chiamarla, il ragazzo rinuncia: "Ora non me la sento di parlarle; lo faremo quando uscirò da qui".



VERDETTO DEL TELEVOTO - Il secondo verdetto della serata è quello del televoto del pubblico. Patrizia è la concorrente che deve abbandonare la Casa: è la seconda eliminata di questa quindicesima edizione del reality.



BAYE IN STUDIO - Dopo la squalifica, Baye arriva in studio e ribadisce subito le sue scuse: "La violenza è assurda, purtroppo mi si è annebbiato il cervello; è riuscita a far uscire il lato peggiore. Chiedo scusa a te, a chi lavora per questo Grande Fratello e ai miei genitori, perché non mi hanno insegnato questo". E aggiunge: "Amo le donne, lavoro per le donne. La mia reazione è stata orrenda e mi rendo conto che le scuse non bastano". E termina dicendo: "Sono venuto qui per dare voce a tutte le persone che hanno subito una violenza, ma purtroppo ho perso".



SECONDO PROVVEDIMENTO - Barbara d'Urso apre la seconda busta nera con un altro provvedimento del Grande Fratello che riguarda Aida e Luigi, che nei giorni passati hanno detto altre frasi violente e inaccettabili. "In questi giorni abbiamo visto e sentito cose che avremmo volentieri risparmiato al nostro pubblico. Essere un concorrente del Grande Fratello è una responsabilità e richiede un comportamento sempre corretto e civile. Le vostre continue provocazioni e comportamenti non sono più tollerabili. Luigi e Aida, le vostre parole, i vostri gesti e il vostro comportamento, tra tutti, sono evidentemente i più gravi. Per queste ragioni voi due andate immediatamente e direttamente in nomination e sarà il pubblico, da casa, a decidere cosa fare di voi".



VERONICA E BOBBY SOLO - La conduttrice informa Veronica che suo padre Bobby Solo ha detto ulteriori cose su di lei. La ragazza commenta: "Credo ancora che ci possa essere una soluzione; lo rispetto molto come artista. Se andiamo a mangiare una pizza, la pago io. Non voglio i suoi soldi". Il cantante ha diramato un comunicato su quanto accaduto, in cui conclude: "Auspico di riappacificarmi con mia figlia in privato". La speranza di riappacificarsi accende e commuove Veronica.



NOMINATION - Aida e Luigi potranno esprimere il proprio voto per le nomination e tutti gli altri dovranno fare un nome. I due più votati si aggiungeranno ai due nomi già presenti. Luigi, Lucia e Veronica scelgono Alberto mentre Alessia, Mariana, Lucia Bramieri, Filippo, Danilo e Angelo nominano Simone. Alberto e Matteo si nominano a vicenda. Simone e Aida indicano Matteo. Simone e Alberto vanno in nomination insiemead Aida e Luigi.