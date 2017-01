Verissimo, Brignano con le lacrime agli occhi: "Sto per diventare padre"

Non è riuscito a trattenere le lacrime. Poi, per superare l'emozione, ha utilizzato la sua consueta ironia. Enrico Brignano, ospite del programma Verissimo dove ha presentato con Christian De Sica la nuova commedia di Natale "Poveri ma ricchi", si è commosso ripercorrendo i suoi primi 50 anni e, soprattutto, parlando della figlia in arrivo. Il comico diventerà padre il prossimo febbraio. Lui e la compagna, la showgirl Flora Canto, hanno già scelto il nome della bimba. “Si chiamerà Martina” ha spiegato Brignano ai microfoni di Silvia Toffanin.