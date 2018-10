Uomini e Donne: in studio Valeria Marini si rifiuta di salutare Sossio, detto anche “Zonzo”

Durante lo speciale di Uomini e Donne dedicato a Temptation Island Vip, Valeria Marini è entrata in studio raggiante per la bella esperienza vissuta. Nel salutare tutti i presenti, però, ha evitato Sossio Aruta: ex fidanzato della sua amica Ursula, anche lei protagonista di Temptation. Sossio, infatti, non ha avuto un comportamento esemplare durante la permanenza nel villaggio con le tentatrici. Al contrario, l’uomo si è invaghito di una ragazza più giovane e ha fatto soffrire molto la sua fidanzata, che nel frattempo si sfogava e si confidava con Valeria. “Ho ritrovato i sorrisi soprattutto grazie all’amicizia che si è creata tra di noi fidanzate”, ha sottolineato la Marini.



Mentre la showgirl dai “baci stellari” continuava a raccontare la sua avventura nel programma, però, “Zonzo” (come lei chiama Sossio) ha cercato di interromperla. Secondo lui nanche Valeria si è comportata bene durante Temptation Island, ma nonostante ciò ha ricevuto tanti applausi. Per “Valeriona”, Zonzo non merita attenzione: “Stai zitto scusami! Disturbi! Non sai neanche coniugare l’italiano, vai a scuola”, ha concluso stanca delle sue accuse.